إسلام آباد 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات السلامة البحرية الباكستانية 16 بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر ممارستهم نشاط الصيد في المياه الإقليمية الباكستانية.وأوضح بيان صادر عن وكالة السلامة البحرية الباكستانية اليوم أنه تم توقيف البحارة الهنود عندما تجاوزوا الحدود البحرية وكانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية الباكستانية.وأضاف أنه تم نقلهم مع زوارقهم الثلاثة إلى ميناء كراتشي، حيث تم تسليمهم إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.// انتهى //18:22ت م0240