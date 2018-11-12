أبين 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسبحث محافظ محافظة أبين اليمنية اللواء الركن أبوبكر حسين سالم اليوم مع منسق الشئون الانسانية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) اندري ريكيا ومنسقة الاتصالات بالمكتب فردريكا دندريا، تقييم المشاريع التنموية والخدمية المنفذة من قبل منظمة "كير" في المحافظة.وأشاد المحافظ بدور مكتب "الأوتشا" وما يقدمه من خدمات انسانية بالمحافظة، مستعرضاً الاحتياجات والمتطلبات الخدمية في المحافظة في قطاعات المياه والصحة والتعليم.وأكد المحافظ خلال اللقاء ضرورة وضع إجراءات عاجلة لمواجهة انتشار الامراض الجلدية والنسائية خاصة في مديرية جيشان.// انتهى //18:24ت م0241