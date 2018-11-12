الباحة 04 ربيع الأول 1440هـ الموافق 12 نوفمبر 2018م واسنظم فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أمس، دورة بعنوان “تنمية العمل الحر ونشر ثقافة الادخار”، وذلك بفرع الكلية التقنية بمحافظة المخواة.وهدفت الدورة لإبراز جهود ومناشط ومنتجات البنك قدمها رئيس وحدة الأتمان وتقييم المشاريع بفرع الباحة علي احمد الزهراني، ورئيس خدمات العملاء محمد صالح الزهراني.وجاءت المبادرة ضمن خطة البنك لخلق جيل من الكفاءات الاقتصادية تعتمد على العمل الحر ولديها القدرة والحصانة على اقتحام الأسواق دون خوف او تردد وبكفاءة.من جهته قدم مدير فرع الكلية التقنية بالمخواه المهندس رزق الله سعيد الزهراني شكره لمدير بنك التنمية الاجتماعية بالباحة لإقامته مثل هذه المحاضرات التي تساهم في نشر ثقافة الاستثمار والادخار للمجتمع وتهيئة الخريجين لسوق العمل الحر، بالإضافة الى دعمهم وتدريبهم لتحقيق تطلعات رؤية الوطن٢٠٣٠ .// انتهى //18:25ت م0242