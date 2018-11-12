جدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسيعقد الفريق الاستشاري الإسلامي المعني باستئصال شلل الأطفال بعد غدٍ الأربعاء، اجتماعه السنوي الخامس ، وذلك بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.ويبحث الاجتماع الدعم الذي يقدمه الفريق الاستشاري الإسلامي للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، إلى جانب استعراض المستجدات في جهود استئصال هذا المرض من العالم الإسلامي، كما يناقش خطط العمل للفريق الاستشاري الإسلامي، ويدشن تراجم الدليل التدريبي للعلماء وطلاب الكليات الدينية حول استئصال شلل الأطفال وسائر أولويات صحة الأمهات والأطفال.ويشارك في الاجتماع عدد من الخبراء وعلماء الدين الإسلامي من قيادات وممثلي المنظمات المشاركة والداعمة للفريق الاستشاري الإسلامي, في مقدمتهم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ومعالي المستشار في الديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد،، ومعالي وكيل الأزهر الشريف وموفد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور صالح عباس جمعة صالح، ومعالي مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، ومعالي نائب الرئيس لتنمية الشراكات بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد الجويني ، ومعالي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري .ويجتمع الفريق الاستشاري الإسلامي سنوياً لمتابعة الأنشطة المعنية باستئصال شلل الأطفال في البلدان التي لايزال يتوطن فيها الفيروس أو التي تتعرض لخطر عودة سريانه، ودعم جهودها في مواجهة الأباطيل والمفاهيم الخاطئة والمعلومات الزائفة والشائعات التي تطال اللقاح المضاد لشلل الأطفال ومبادرات أخرى معنية بصحة الأمهات والأطفال.ويبحث الاجتماع الخامس إمكانية توسيع نطاق عمل الفريق الاستشاري الإسلامي لتشمل القضايا الصحية المهمة بما فيها تقوية النظم الصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وصحة الأمهات والمواليد والأطفال وتغذيتهم، والمعلومات والبحوث والتعليم والإرشاد.// انتهى //18:26ت م0243