الخرطوم 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسوقعت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان مع منظمة الهجرة الدولية بالخرطوم اليوم، مذكرة تفاهم في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالإستقرار واستدامة السلام في السودان، وقع عن المفوضية الفريق صلاح الطيب عوض، فيما وقع عن منظمة الهجرة مديرة البعثة بالسودان كاترين نورتين، وذلك بمشاركة عدد من السفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.وقال مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب عوض إن المذكرة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشاريع لاستدامة السلام في عدد من المناطق خاصة بعد التوسع الكبير في مساحات الأمن وبسط الدولة سيطرتها على دارفور وفي أعقاب التجديد المستمر لوقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الازرق.وأضاف أن المذكرة تشتمل على إعادة إدماج عدد من المقاتلين السابقين والأطفال الجنود والمرأة وبرامج استقرار المجتمعات ومشروعات سيادة حكم القانون والقيادة الرشيدة ومشروعات أخرى تسهم في بناء السلام والاستقرار.وأوضح الطيب أن المذكرة ستوضح في اتفاقيات لاحقة عدد المشروعات ونوعيتها والمبالغ المرصودة وسيتم التوقيع عليها خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى موافقة عدد من الدول على دعم هذه المشروعات عبر منظمة الهجرة الدولية.// انتهى //18:27ت م0244