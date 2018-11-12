جدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بزيارة عبدالرحمن فقيه، الذي يرقد في أحد مستشفيات جدة إثر تعرضه لوعكة صحية .واطمأن الأمير عبدالله بن بندر على صحة فقيه ، سائلا الله له الشفاء العاجل ، وأن يمُنّ عليه بالصحة والعافية.من جانبه عبّر فقيه عن شكره وتقديره للأمير عبدالله بن بندر على زياته ، وسؤاله الغير مُستغرب على هذه القيادة الكريمة .// انتهى //18:37ت م0246