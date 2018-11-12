عام / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطمئن على صحة فقيه
الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
جدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بزيارة عبدالرحمن فقيه، الذي يرقد في أحد مستشفيات جدة إثر تعرضه لوعكة صحية .
واطمأن الأمير عبدالله بن بندر على صحة فقيه ، سائلا الله له الشفاء العاجل ، وأن يمُنّ عليه بالصحة والعافية.
من جانبه عبّر فقيه عن شكره وتقديره للأمير عبدالله بن بندر على زياته ، وسؤاله الغير مُستغرب على هذه القيادة الكريمة .
// انتهى //
18:37ت م
0246