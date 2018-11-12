سياسي / باكستان تؤكد أنها تريد علاقات جيدة مع الدول المجاورة
الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
إسلام آباد 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
أكد وزير الدولة للداخلية الباكستاني شهريار آفريدي إن بلاده تسعى إلى بناء علاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة لها.
وأوضح في تصريح أدلى به خلال زيارة قام بها اليوم إلى معبر "واجا" الحدودي بين باكستان والهند أن باكستان تؤمن في التعايش السلمي ولا تحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد آخر.
وأضاف أن باكستان قدمت وضحت أكثر من أي بلد أخر في الحرب ضد الإرهاب، وتعي جيداً مفهوم الحرب والسلام.
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18:38ت م
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