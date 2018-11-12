إسلام آباد 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأكد وزير الدولة للداخلية الباكستاني شهريار آفريدي إن بلاده تسعى إلى بناء علاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة لها.وأوضح في تصريح أدلى به خلال زيارة قام بها اليوم إلى معبر "واجا" الحدودي بين باكستان والهند أن باكستان تؤمن في التعايش السلمي ولا تحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد آخر.وأضاف أن باكستان قدمت وضحت أكثر من أي بلد أخر في الحرب ضد الإرهاب، وتعي جيداً مفهوم الحرب والسلام.// انتهى //18:38ت م0247