تبوك 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسنظم مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اليوم, معرضاً تعريفياً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للأشعة , بحضور مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني.وأوضح اللواء الزهراني أن المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام, يهدف إلى التعريف ببدايات الأشعة وتطورها واستخدامها في المجال الطبي والحصول على أدق تشخيص وكذلك توعية المرضى عن أضرار الأشعة وأهميتها في تشخيص المرض وعرض بعض الأجهزة المستخدمة في المستشفيات و أهمية توفر أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في التصوير الإشعاعي .وأفاد أن المعرض, يصاحبه حملة توعوية عن سرطان الثدي واستخدام الأشعة في الكشف المبكر عن هذا المرض.// انتهى //18:42ت م0249