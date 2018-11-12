القطيف 04 ربيع الاول 1440هـ الموافق 12 نوفمبر 2018م واسنظمت كلية التقنية بمحافظة القطيف أمس, ورشة عمل بعنوان "كن مستعدًا وحقق النجاح" شارك فيها 105 متدربين من طلبة الكلية ، وذلك في مقر الكلية بالمحافظة .وتناول المدرب نبيل العواد خلال الورشة, عدة محاور أهمها نظرة المتدرب للاختبارات وأسباب خوفه منها وطرق تجديد الثقة بالنفس وخطوات الاستعداد للاختبارات، كما سلط الضوء على أسلوب المذاكرة الذكية وكيفية تجاوز حالة القلق من النسيان والعمل على تنشيط الذاكرة وطرق تنميتها, مختتما بعدد من الوصايا والنصائح العامة التي تسهم وتساعد على المذاكرة، مدعمًا ذلك بعرض أفلام قصيرة تحكي تجارب سابقة ناجحة في هذا المضمار.// انتهى //18:49ت م0250