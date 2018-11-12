محايل 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسشهدت أماكن الاستقطاب الشتوي بمحافظات تهامة عسير، مثل رجال المع ومحايل عسير والمجاردة والقحمة, تدفق آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين، خاصة مع إجازة نهاية الأسبوع، وذلك بسبب انخفاض معدلات البرودة على مدن المرتفعات في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والنماص ، وتنومه .وأعطى التنوع المناخي والبيئي لمحافظة رجال المع في تهامة عسير، ميزة جعلها محط أنظار الزوار، حيث يعد متحف المع في بلدة (رجال) جنوبي المحافظة من أشهر المتاحف الأثرية في المنطقة إذا يضم أكثر من 2800 قطعة أثرية، وتشهد البلدة القديمة تدفق آلاف الزوار سواء في الصيف أو الشتاء للاستماع بمشاهدة الطراز المعماري القديم والمميز والتي لازالت شاهدة على حضارة إنسان تلك الأرض ، فضلاً عن تعدد القصور القديمة والقلاع الأثرية القريبة من القرية .وتمتاز محايل عسير بأرض سهلية منخفضة تحيط بها الجبال البركانية والأودية دائمة الجريان بالمياه، ذات الغطاء النباتي الطبيعي الذي يعد من أغنى مناطق تهامة كثافة بالأشجار، ومرتفعاتها التي تكتسي بالخضرة والجمال وتنتشر بها المسطحات الخضراء والأشجار المعمرة والدائمة الخضرة، وهو ما أكسبها شهره واسعة، جعلها أحد أهم مشاتي منطقة عسير .وتعد محافظة المجاردة أحد مواقع الاستقطاب الشتوي في منطقة عسير ، وتبعد عن مدينة أبها بمسافة 80 كيلو متر، وتتميز بجمال الطبيعة والهواء العليل والجو المعتدل خصوصا في فصل الشتاء والتي يرتادها الكثير من الزوار بحثا عن الدفء .وتعتبر محافظة المجاردة ذات مستقبل واعد لجوها المعتدل، خاصة في فصل الشتاء وتتميز بالعديد من القرى التراثية والآثار والمواقع السياحية الجميلة، حيث تتنوع جغرافيتها مما يميزها عن بقية لمحافظات، مثل: قرية الخطوة التراثية – بني هلال – جبل ريمان – جبل تهوي .فيما يعد مركز القحمة من أقدم المواقع التاريخية في منطقة عسير بحكم موقعه الجغرافي، وموقها المتميز على شاطئ البحر الأحمر ، وتعتبر الميناء الأول في المنطقة الجنوبية .// انتهى //18:54ت م0251