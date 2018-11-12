الرياض 04 ربيع الأول 1440هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفتثس، في إطار المناقشات الجارية حول السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة وعقد مشاورات سياسية لإنهاء الانقلاب وتنفيذ مرجعيات التسوية السياسية.وجدد وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء التأكيد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الاممي وخطته لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار في اليمن.وأطلع الوزير اليماني من المبعوث الأممي على ما تم تحقيقه للوصول إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي.ودعا إلى تعاون الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية في دعم وتعزيز عمل البنك المركزي اليمني وتمكينه من تقديم خدماته لجميع المواطنين في مختلف المناطق اليمنية.من جانبه، أوضح غريفيثس أن جهوده ستستمر حتى تحقيق السلام في اليمن، مثمناً عالياً تجاوب الحكومة اليمنية مع رؤيته للسلام المنشود ومتطلبات تحقيقه.// انتهى //19:26ت م0259