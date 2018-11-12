تونس 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسبدأت بتونس اليوم فعاليات الدورة 51 للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وتستمر حوالي 25 يوماً بحضور رؤساء المنظمات والهيئات الوطنية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان في افريقيا، بالاضافة الى خبراء في مجال القانون والحقوق .وتعالج الدورة وفق رئيس المحكمة سيلفان أوري طوال هذه المدة عدداً من القضايا المعروضة وتهم عدداً من الدول الإفريقية ليتم البت فيها وتتعلق خاصة بحرية الرأي والتعبير والمساعدة القضائية والتمكين من محاكمة عادلة حيث ستقع إعادة النظر في بعض الأحكام الصادرة ضد رافعي الدعاوي.وحث أوري الدول الإفريقية التي لم تصادق بعد على البروتوكول المنشئ للمحكمة على القيام بذلك، مشيراً إلى أن 30 دولة إفريقية فقط من مجموع 55 عضو بالاتحاد الافريقي قد انضمت للمحكمة .// انتهى //19:31ت م0261