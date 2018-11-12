طرابلس 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية عن انطلاق مشروع فريق الاستجابة السريعة الخاص بليبيا والذي يستهدف 74 متدربا.وبين المكتب الإعلامي للمنظمة ان المشروع الذي انطلق في تونس يعنى بتدريب الفريق الأول المكون من 15 فريقاً من ليبيا، وسيتم إتباع التدريب النظري والعملي لمدة 5 أيام مع تمارين المحاكاة من خلال التدريب التالي لمجموعة ثانية الأسبوع المقبل.وتستهدف ورش العمل ما مجموعه 74 متدربا و 3 منسقين وطنيين يغطون البلد بالكامل.وأوصى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بوجود خبيرين بارزين من الاستجابة السريعة لتسهيل الدورات كما يلعب موظفو منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا دوراً مشتركاً في التيسير، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والإداري.// انتهى //19:47ت م0265