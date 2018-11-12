عدن 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن اليوم وفد برنامج الغذاء العالمي الذي ضمًّ المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيسلي، ونائب مدير شؤون الموظفين ريحان زاهد، ونائب المدير عارف حسين، والمدير الإقليمي للبرنامج مهند هادي، وكبير المتحدثين الرسميين عبير عطيفة، بالإضافة إلى المدير القطري للبرنامج في اليمن ستيفن اندرسون، ومسؤول أمن البرنامج في اليمن يوسف ياسين، لبحث الأوضاع الإنسانية وأنشطته الإغاثية التي يقدمها لليمنيين المتضررين جراء الحرب التي تشنها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.وقال رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء إن دعم برنامج الغذاء العالمي لليمن، هو دعم حقيقي وملموس، يساعد الدولة على الصمود في توفير احتياجات الشريحة الأكثر تضرراً من السكان والتي تقدر بنحو 8 مليون يمني، حتى تستعيد البلاد عافيتها، واصفاً الوضع الحالي بالصعب والحرج جراء ما خلفته الحرب المستمرة منذ 4 أعوام، من صراع كبير على جميع المستويات.من جانبه، أشار مدير برنامج الغذاء العالمي إلى التحديات الصعبة التي تواجه عمل البرنامج وقيام الحوثيين بعدد من التجاوزات حيث دخلوا مخازن المنظمة, وعطّلوا وصولها لكثير من المناطق اليمنية المحتاجة لتلك المساعدات.وأكد وفد برنامج الغذاء العالمي أن الحل في اليمن يكمن في الدفع بالاقتصاد والحفاظ على استقرار حركة النقد وسعر الصرف ودعم المجال التجاري وتسهيل واردات السلع الأساسية وتعزيز الدور الفعال للبنك المركزي في استعادة الثقة في النظام المصرفي وليس فقط الاعتماد على سفن المساعدات الإنسانية.// انتهى //20:01ت م0267