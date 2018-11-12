الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستجاوز فريق الجيل ضيفه العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن افتتاحية لقاءات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وارتفع رصيد الجيل إلى 17 نقطة بالمركز التاسع ، فيما بقي العروبة عند رصيده الحالي 14 نقطة بالمركز الثالث عشر .// انتهى //20:03ت م0268