الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستتواصل غدا الثلاثاء منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم عبر أربع لقاءات، إذ يلتقي الكوكب والنجوم في الخرج، ويستضيف الطائي نظيره النهضة بحائل، ويحلّ القيصومة ضيفاً على ضمك في خميس مشيط، فيما يلاقي هجر نظيره نجران بالأحساء.وعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج يلتقي الكوكب مع نظيره النجوم، حيث يحتلّ الكوكب المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط بينما يحتلّ النجوم المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.ويستضيف الطائي نظيره النهضة على ملعبه بحائل، ويأتي الطائي في المرتبة الـ16 برصيد 12 نقطة فيما يأتي النهضة في المرتبة الـ 19 برصيد 9 نقاط.وضمن الجولة ذاتها، يستقبل فريق ضمك ضيفه القيصومة على ملعبه في خميس مشيط، ولدى ضمك 19 نقطة بالمركز الخامس ، في المقابل لدى القيصومة 8 نقاط بالمركز الـ 20 .ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مواجهة هجر ونجران، هجر رابعاً برصيد 19 نقطة في حين نجران ثامناً برصيد 17 نقطة.وتختتم الجولة بعد غدٍ الأربعاء بخمس مواجهات ، حيث يستقبل المجزل ضيفه الوشم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، والمجزل في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بينما الوشم في المركز الثاني عشر أيضاً برصيد 14 نقطة.ويستضيف الشعلة نظيره أبها على ملعبه في الخرج، ويقع الشعلة في المرتبة الـ 17 برصيد 12 نقطة في المقابل أبها في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة.ويلتقي العين مع نظيره جدة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، والعين يأتي سادساً برصيد 18 نقطة فيما يأتي جدة وصيفاً برصيد 20 نقطة.ويقام لقاء الأنصار والخليج على ملعب الأول في المدينة المنورة، حيث يحلّ الأنصار ثالثاً برصيد 20 نقطة في حين يحلّ الخليج عاشرا برصيد 15 نقطة ، ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لقاء العدالة والجبلين، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بينما الجبلين في المركز السابع برصيد 18 نقطة.// انتهى //20:03ت م0269