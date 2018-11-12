بعد ذلك قدّم الأمين العام للجائزة سعود الشمري عرضاً عن فروع جائزة الملك خالد، تضمّن أسماء الفائزين بها لهذا العام، وإسهاماتهم في تنمية المجتمع ومشاركاتهم في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.إثر ذلك تفضّل خادم الحرمين الشريفين بتسليم الجوائز للفائزين بفروع الجائزة هذا العام، إذ تسلّم سعد الحمودي جائزة المركز الأوّل في فرع "شركاء التنمية"، عن مبادرة "الحصالة"، وشهد آل مقبل جائزة المركز الثاني لفرع "شركاء التنمية" عن مبادرة "حملة أدم".كما سلّم خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ جائزة المركز الثالث لفرع "شركاء التنمية" لعويد السبيعي عن مبادرة "نادي كتابي".ثم تسلّم البروفيسور جبران القحطاني عن جمعية الكوثر الصحية الخيرية جائزة المركز الأول لفرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، وتسلم الدكتور خالد الدقل عن جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ( أسرتي ) جائزة المركز الثاني ، كما تسلّمت الدكتورة هالة الشاعر عن الجمعية الأولى النسائية الخيرية جائزة المركز الثالث.وفي فرع "التنافسية المسؤولة"، سلّم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - " شركة هواوي تك أنفستمنت العربية السعودية المحدودة" جائزة المركز الأول تسلّمها تشارلز يانغ، فيما حصلت " الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية - ناتبت " على جائزة المركز الثاني وتسلّم جائزتها المهندس خالد زقزوق.عقب ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ هدية تذكارية بهذه المناسبة تشرف بتقديمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد.ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع الفائزين بالفروع الثلاثة للجائزة.ثم شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حفل العشاء المعد بهذه المناسبة.// يتبع //20:37ت م0273