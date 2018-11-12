الرياض 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس

انطلقت مساء اليوم أعمال الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي ، في الكويت بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث يرأس وفد الوزارة المشارك في أعمال اجتماع اللجنتين ، نيابة عن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين .

وتناقش أجندة الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل في دول المجلس التي تستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، موضوعات عدة منها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل ، وقرار المجلس الأعلى في دورته 24 المتعلق بتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، إضافة إلى استراتيجية مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل والقوى العاملة، ودراسة التحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس .

وتستعرض بنود اجتماع لجنة وزراء العمل ، أهداف التنمية المستدامة 2030، والسماح بممارسة أنشطة التوظيف الأهلي واستقدام العمالة في غير دولهم ، والتقرير السنوي بشأن متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي, كما تناقش ، قرار المجلس الأعلى في دورته 36 المنعقد في الرياض والخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري 16 بجدة، بشأن مشروع القانون الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الشؤون الاجتماعية وتقرير المكتب التنفيذي عن سير تنفيذ تلك القرارات.

ويتناول الاجتماع في أجندته، النظام الموحد بشأن العمل التطوعي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ودراسة حول الحماية القانونية للأسرة في دول مجلس التعاون، ومشروع إعداد ميثاق أخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري، وتقرير عن الإعاقة في دول مجلس التعاون، ومشروع إطار استرشادي حول بناء مؤشرات الجودة الاجتماعية لقياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية وفئاتها في دول مجلس التعاون.

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21:14ت م

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