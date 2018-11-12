أبوظبي 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيراتو، الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:15ت م0287