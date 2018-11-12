الجزائر 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني التي تزور الجزائر حاليًا في إطار انعقاد الدورة الثانية للحوار الجزائري الأوروبي في مجالات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.وتركز اللقاء على التهديدات الإرهابية وارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وسبل تنمية التعاون بين الجزائر والاتحاد في هذه المجالات.// انتهى //21:29ت م0291