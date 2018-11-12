ظهران الجنوب 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسعقدت اللجنة التجارية الفرعية بمحافظة ظهران الجنوب اليوم اجتماعا مع رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف ورئيس قسم الاستثمار المهندس جابر هادي آل الحارث بمقر البلدية .وناقش الاجتماع خطة عمل تطوير الجانب الاستثماري والاقتصادي في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تجارية واقتصادية وطبيعية وسياحية وموقع استراتيجي يربط ثلاث مناطق كبرى هي جازان غربا ونجران جنوبا وعسير شمالاً, بالإضافة إلى إشرافها على أهم المنافذ البرية مع دولة اليمن الشقيقة وهو منفذ علب الحدودي"15كم"غرب ظهران الجنوب .وأكد رئيس بلدية ظهران الجنوب لوكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع خرج بعدة توصيات من أهمها تسخير وتسهيل كافة الإجراءات في سبيل استقطاب رأس المال ورجال الأعمال بهدف الاستثمار في مختلف القطاعات بما يتناسب ورؤية المملكة 2030م.// انتهى //21:34ت م0292