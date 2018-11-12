أحد المصارحة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الدحمان بمحافظة أحد المسارحة ، صلاة الميت على الشهيد الرقيب مسعود بن علي بن هادي دغريري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد " الدغريري " عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عدداً من المسؤولين والقيادات الأمنية ، ومشايخ القبائل والأهالي.//انتهى//21:39ت م0293