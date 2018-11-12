لندن 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسقام الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة عضو مجلس أمناء الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، بزيارة إلى أكاديمية الملك فهد في العاصمة البريطانية لندن.وعقد الملحق الثقافي اجتماعاً مع مدير الأكاديمية الدكتور عبدالغني الحربي، جرى خلاله تناول العملية التعليمية في الأكاديمية والجهود المبذولة لخدمة الطلبة والطالبات لتحقيق الأهداف المنشودة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، كما تأتي الزيارة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمناء لقيام أعضاء المجلس بزيارات دورية للأكاديمية.عقب ذلك قام مدير الأكاديمية باصطحاب الملحق الثقافي في جولة على القاعات الدراسية والاطلاع على طريقة التدريس والمناهج والأنشطة المختلفة التي تقوم بها الأكاديمية ومرافق الأكاديمية المختلفة.وأشار الملحق الثقافي في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية، إلى أهمية التكامل بين مخرجات الأكاديمية للتوافق مع القبول في الجامعات السعودية والبريطانية، مشيدًا بجهود سمو رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس وهيئة التدريس في ما تحققه الأكاديمية من نجاحات وتقدم في المسيرة التعليمية.من جهته، أعرب مدير الأكاديمية الدكتور عبدالغني الحربي عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي وفق التوجيهات في تكامل الجهود وتظافرها في خدمة الطلاب والطالبات في الأكاديمية، ومشيداً بالدعم الذي تقدمه سفارة خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساندة للأكاديمية لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية.// انتهى //21:56ت م0295