عمّان 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسافتتحت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال الاسبوع الاستشاري الهندسي، بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي، وبمشاركة عربية.وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني المهندس فلاح العموش في كلمته خلال حفل الافتتاح، أهمية تنظيم العمل الهندسي الاستشاري، وتشجيع تبادل الخبرات بين مؤسسات الهندسة الاستشارية العربية، لتطوير آفاق العمل العربي الهندسي المشترك، داعياً إلى وضع الخطط والبرامج التدريبية المتخصصة والمتقدمة، للوصول إلى التميز في مجال العمل الاستشاري، وعدم الاكتفاء بالتعليم الجامعي فقط.من جهته، أكد أمين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، اهتمام الاتحاد بالقطاع الهندسي الاستشاري العربي من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل في عده دول عربية.ويناقش المؤتمر عدة محاور هندسية هامة ضمن 17 ورقة عمل منها الهندسة في ظل الثورة الاقتصادية الرابعة، والتعليم الهندسي، وتكنولوجيا البناء والطاقة المتجددة، والتشريعات والقوانين، بمشاركة المملكة العربية السعودية، الكويت ، البحرين ، مصر ، لبنان، فلسطين، والأردن، إضافة إلى 300 مشارك ومشاركة.// انتهى //21:59ت م0296