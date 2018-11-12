الباحة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسترأس معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, اليوم الاجتماع التحضيري لمشاركة الجامعة في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة الثالث والثلاثين، بحضور وكلاء الجامعة, والفريق المعني بالمشاركة .وأوضح معالي مدير جامعة الباحة في بداية الاجتماع أن مشاركة الجامعة في المهرجان الوطني، تهدف إلى إبراز مهام الجامعة ودورها الأكاديمي، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات المميزة في التواصل مع المجتمع بفئاته المختلفة, مؤكداً بأن الجامعة ستعرض خلال مشاركتها العديد من الإنجازات التي حققتها وشراكاتها مع العديد من الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن جناح الجامعة سيضم نماذج من إصدارات الجامعة ومطبوعاتها ونشراتها الإعلامية عن نشأتها وتطورها، وعروض عن مبادراتها التي أطلقتها في السنوات الأخيرة وأسهمت في تعزيز دورها في خدمة المجتمع.وبحث الاجتماع عدداً من الفعاليات التي ستنظمها وتشارك بها الجامعة منها ورشة التنمية المستدامة بمنطقة الباحة، والمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي, والمؤتمر الدولي الثاني للتربية "التربية .. آفاق مستقبلية , وحفل التخرج الدفعة 13.// انتهى //21:59ت م0297