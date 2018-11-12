طرابلس 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واساجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم في باليرمو، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني، إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بمقر إقامة السراج في المدينة الإيطالية ناقش عددًا من القضايا التي ستطرح للنقاش خلال المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية والذي دعت إليه إيطاليا، كما تطرق الاجتماع لما ورد في إفادة المبعوث الأممي مؤخراً أمام مجلس الأمن الدولي.وكان السراج وصل اليوم والوفد المرافق له إلى عاصمة إقليم صقلية لحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا.وفي وقت سابق التقى غسان سلامة في باليرمو مع المستشار الليبي عقيلة صالح، لبحث النتائج المتوقعة للمؤتمر والعملية السياسية في ليبيا.// انتهى //22:15ت م0301