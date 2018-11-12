جدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسقام صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة اليوم ، بزيارة لمركز المحمدية النموذجي ، التابع لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة ، اطلع خلالها على البرامج والخدمات التي يقدمها المركز .وكان في استقبال سموه لدى وصوله ، مقر المركز في حي المحمدية ، رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور سليمان موصلي ، وأعضاء اللجنة ومجلس وأهالي الحي .واستعرض سموه خلال الجولة التي شملت مرافق المركز وأقسامه الرجالية والنسائية ، أهم المبادرات الاجتماعية التي تُقدّم لأهل الحي والبرامج المتمثلة في برنامج "إمكان" الذي يُعنى بالبرامج الاقتصادية للأسر المنتجة وتحقيق الاستقرار المالي لها ، حيث ساهم في تحسين معيشة الأسرة خلال الـ 6 سنوات الماضية عبر تمويل 8 آلاف أسرة مستفيدة من خلال 13 ألف قرض بما يزيد عن 66 مليون ريال ، بالإضافة إلى برنامج "جاري" الذي يعنى بتوثيق العلاقة بين الجيران ، وبرنامج "تمكين" الذي يهتم بتنمية وتطوير وتأهيل الفرد ، كما اطلع سموه على برنامج "ألفه" الذي يسهم في تقوية الروابط الأسرية وزيادة استقرارهم وتعزيز القيم التربوية وتطوير ثقافتها وتحقيق الانتماء للوطن ، وبرنامج "سلامتك" الذي يُعزز التوعية الصحية ، كذلك برنامج "تطوع" الهادف إلى رفع حسّ المسئولية لدى أفراد المجتمع ، إلى جانب اطلاع سموه على المبادرات لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .بعد ذلك شاهد سمو الأمير سعود بن جلوي ، والحضور فيلماً وثائقياً يحكي تأسيس المراكز النموذجية بمحافظة جدة ومن بينها مركز المحمدية النموذجي ، والهادفة إلى بناء الإنسان والمكان ، وتفعيل طاقات المجتمع ، وتحقيق التنمية المستدامة في رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يُعزز دورها في المجتمع ، وذلك بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة .وفي ختام الزيارة سجّل سموه كلمةً في سجل الزيارات أشاد خلالها ببرامج المركز ، وما يحتويه من مقرات متكاملة بمثابة مراكز اجتماعية ، وثقافية ، وتعليمية ، ورياضية ، وترفيهية .يُذكر أن جمعية مراكز الاحياء بجدة تُعد جمعية اجتماعية بمعايير عالية تعنى ببناء الإنسان وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتهدف إلى تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع.وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى وتواكب رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:30ت م0302