الجزائر 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واستعادل اتحاد العاصمة الجزائرية مع مضيفه مولودية وهران دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بوهران لحساب الجولة الـ 14 من البطولة الجزائرية لكرة القدم.ويعزز التعادل موقع اتحاد العاصمة في صدارة تر تيب الدوري الجزائري لكرة القدم بـ 30 نقطة بفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الثاني شبيبة القبائل، ومازالت الجولة منقوصة من مبارتين تجريان غداً صدارته.// انتهى //22:56ت م0303