الأمم المتحدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسافتتحت اليوم أعمال منتدى حوكمة الإنترنت لمناقشة مسائل الثقة في الفضاء الإلكتروني، واستعراض سبل بناء شبكة إنترنت تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات تقوم على المعرفة، الذي تستضيفه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى، إلى التفكير في طرق لتسخير التكنولوجيات وقوتها التحررية الهائلة في خدمة القيم الأساسية للإنسانية.وقال " بينما فتحت التكنولوجيات الرقمية أبوابا جديدة للفرص، إلى جانب الفوائد الهائلة التي يمكن أن تجلبها، فقد ظهرت أيضا قضايا جديدة حول الأمن السيبراني والبيانات والذكاء الصناعي، ونرى الإنترنت يستخدم كمنبر لخطاب الكراهية والقمع والرقابة والسيطرة، ولا يتطلب الأمر سوى تصفح العناوين الرئيسية لنرى كيف يمكن أن يستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتقسيم الناس وجعلهم متطرفين".وحث الأمين العام، على التوصل إلى التوازن الصحيح بين حماية الخصوصية والأمان، وأيضا تسليط الضوء على قصص الشباب، وكبار السن الذين يتزايد نشاطهم في استخدام التكنولوجيا الرقمية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وهم من بين أكثر مستخدمي التكنولوجيا الرقمية إبداعا.ويأتي المنتدى بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة بغية تشجيع إجراء مناقشات مفتوحة وشاملة بشأن الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان في كنف البيئة الرقمية.// انتهى //23:06ت م0305