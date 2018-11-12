عمّان 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسدانت الحكومة الأردنية مساء اليوم، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى تحرك فوري لوقف العدوان وحماية الأبرياء.وأكدت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ضرورة معالجة الأوضاع في قطاع غزة ضمن سياق سياسي شامل، يضمن عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار.وشددت في بيان صحفي، على أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراع، مشددة على أهمية وقف العدوان وضبط النفس، واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء معانة القطاع الإنسانية.// انتهى //23:35ت م0307