الجزائر 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسبدأت بالجزائر اليوم أعمال الدورة الثانية للحوار رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الأمن الإقليمي وقضايا الإرهاب برئاسة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ونائية رئيس المفوضية الأوروبية المعنية بالمسائل الخارجية والأمن فريديريكا موغيريني التي تزور الجزائر حاليًا.وتعالج الدورة تطوير التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على الصعيد الأمني ومواجهة التحديات التي يطرحها الإرهاب والتطرف وتجسيد أولويات الشراكة المتوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مارس 2017م.ورأت المسؤولة الأوروبية في كلمة افتتاح المؤتمر أنه من غير الممكن التمييز بين الأمن في شمال المتوسط وجنوبه، مؤكدة ضرورة أن يعمل الطرفان معا لتحقيق الاستقرار في بؤر الأزمات وضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.بدوره، أكد وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل أن بلاده تنتظر من حوارها الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي تفهما متبادلا وقراءة صحيحة للانشغالات وتناسقا في الأعمال لصالح السلم والأمن .// انتهى //23:37ت م0308