القاهرة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسفاز فريق بيراميدز لكرة القدم على ضيفه مصر المقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر الدوري، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 20 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //23:42ت م0309