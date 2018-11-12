رياضي / بيراميدز يتغلب على المقاصة في بطولة الدوري المصري لكرة القدم
الاثنين 1440/3/4 هـ الموافق 2018/11/12 م واس
القاهرة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واس
فاز فريق بيراميدز لكرة القدم على ضيفه مصر المقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر الدوري، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 20 نقطة في المركز الرابع.
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