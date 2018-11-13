نيويورك 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسهبطت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت اليوم مع تراجع القطاعين التكنولوجي والمالي بفعل انخفاض أسهم أبل ومجموعة جولدمان ساكس.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 602.12 نقطة، أو ما يعادل 2.32 بالمئة، إلى 25387.18 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 54.79 نقطة، أو ما يعادل 1.97 بالمئة، إلى 2726.22 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 206.03 نقطة، أو 2.78 بالمئة، إلى 7200.87 نقطة.// انتهى //01:13ت م0310