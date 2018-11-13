بريدة 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بالجهود التي بذلها أبناء المنطقة في التجهيز والاستعداد لزيارة وحفل استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لمنطقة القصيم , مؤكداً سموه أن ما لمسه من الجهات الحكومية والأمنية واللجان العاملة في إمارة المنطقة من تكاتف وتعاضد لاستقبال قائد هذه البلاد المباركة ـ أيده الله ـ يعكس صورة عظيمة ومشرفة لجميع أبناء وبنات المنطقة وحرصهم الكبير على تحقيق النجاح بروح عالية وكل ولاء وانتماء , والوقوف صفاً واحداً متساندين لخدمة الدين والمليك والوطن.وقال سموه : أحمد الله أولاً وقبل كل شيء , وأثني عليه سبحانه الذي وفقنا جميعاً وبلا استثناء لتقديم هذه الجهود المباركة وتحقيق هذا النجاح في زيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , التي أتمها الله سبحانه على أكمل وجه وبنجاح متميز ومنقطع النظير , مشيراً سموه إلى أن هذه الجهود المباركة لم تكن لولا فضل الله ومنته وتوفيقه علينا جميعاً لمواجهة التحديات , مقدماً سموه شكره للجهات الحكومية والأمنية واللجان على جهودهم , داعيا الله أن يحفظ قيادتنا ووطننا الغالي وأن يستمر هذا التعاون والتكامل والتنسيق بين فريق النجاح والمتمثل في القطاعات الحكومية والأهلية بمنطقة القصيم , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والاستقرار والنماء الدائم.جاء ذلك خلال حفل تكريم سموه للجهات الحكومية والداعمين واللجان العاملة وشركاء النجاح في حفل إمارة وأهالي منطقة القصيم لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , اليوم , في قصر التوحيد بمدينة بريدة , بحضور معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي , ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب , ومدراء الجهات الحكومية والأمنية وأعضاء اللجان المكلفة .وقد بدئ الحفل بالقرآن الكريم, تلا ذلك عدد من المشاركات والمداخلات لمديري الجهات الحكومية والأمنية ورؤساء اللجان للحديث عن الجهود والأعمال والتحديات التي واجهت فرق العمل وما قدم من أعمال أثمرت بفضل الله في تحقيق هذا النجاح خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للمنطقة .وفي ختام الحفل كرم سموه رجال الأعمال والجهات الحكومية والأمنية المشاركين واللجان العاملة .// انتهى //01:18ت م0311