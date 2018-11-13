الرياض 4 ربيع الأول 1440هـ الموافق 12 نوفمبر 2018م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة السعودية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.// انتهى //01:24ت م0312