طرابلس 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم ، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة باليرمو الإيطالية.وأشارت البعثة الأممية لدى ليبيا إلى أن اللقاء ناقش المخرجات المتوقعة للمؤتمر ودعم إيطاليا لخطة عمل الأمم المتحدة، بما فيها الملتقى الوطني.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والأمنية و آخر المستجدات في ليبيا.// انتهى //02:14ت م0313