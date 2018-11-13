بيروت 04 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 12 نوفمبر 2018 م واسأدانت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدنيين الآمنين فيه.ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف الغارات والقصف الوحشي للأحياء السكنية".وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصفًا بالصواريخ على مناطق عدة في القطاع أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.// انتهى //03:10ت م0314