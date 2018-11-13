الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيئة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، القصيم ، الجوف، الحدود الشمالية ، حائل ), كذلك على مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:01ت م0002