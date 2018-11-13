الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك وولي العهد يستعرضان العلاقات مع هنت وماكدونالدخادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام وجمعاً من المواطنينخادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالدخادم الحرمين يُدشن ويؤسس عدداً من المشروعات التنموية لمنطقة الجوفولي العهد يوجه بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً في مناطق المملكةفيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية لبنان لدى المملكةد. العواد يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموعتسريع وتيرة العمل بمشروعات المسجد الحرامالمملكة تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمرالكليات التقنية تدعم البرنامج السعودي لإعمار اليمنالأمير خالد الفيصل يكرم معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي بجائزة الاعتدالالمملكة تدين وتستنكر هجوم كابول الانتحاريسفير المملكة لدى ألمانيا: إصلاحات ولي العهد أنقذت المملكة من أزمة اقتصاديةالحوثيون يتخذون المساجد قواعد لتخزين الأسلحة.. والكوادر الطبية دروعاً بشريةالعقيد المالكي: انشقاق وزير إعلام الانقلابيين موقف بطوليالطيران الإسرائيلي يدمّر مبنى تلفزيونياً تابعاً لحماسرئيس الحكومة التونسية: سنحارب لوبيات الفساد"قسد" تستأنف القتال ضد داعشاستشهاد ستة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بغزةالجامعة العربية: تفاخر نتنياهو بالاحتلال والقوة استهتار بحقوق الفلسطينيين// يتبع //06:02ت م0003