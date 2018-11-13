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الثلاثاء 1440/3/5 هـ الموافق 2018/11/13 م واس
الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك وولي العهد يستعرضان العلاقات مع هنت وماكدونالد
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي العام وجمعاً من المواطنين
خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد
خادم الحرمين يُدشن ويؤسس عدداً من المشروعات التنموية لمنطقة الجوف
ولي العهد يوجه بتأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً في مناطق المملكة
فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية لبنان لدى المملكة
د. العواد يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع
تسريع وتيرة العمل بمشروعات المسجد الحرام
المملكة تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر
الكليات التقنية تدعم البرنامج السعودي لإعمار اليمن
الأمير خالد الفيصل يكرم معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي بجائزة الاعتدال
المملكة تدين وتستنكر هجوم كابول الانتحاري
سفير المملكة لدى ألمانيا: إصلاحات ولي العهد أنقذت المملكة من أزمة اقتصادية
الحوثيون يتخذون المساجد قواعد لتخزين الأسلحة.. والكوادر الطبية دروعاً بشرية
العقيد المالكي: انشقاق وزير إعلام الانقلابيين موقف بطولي
الطيران الإسرائيلي يدمّر مبنى تلفزيونياً تابعاً لحماس
رئيس الحكومة التونسية: سنحارب لوبيات الفساد
"قسد" تستأنف القتال ضد داعش
استشهاد ستة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بغزة
الجامعة العربية: تفاخر نتنياهو بالاحتلال والقوة استهتار بحقوق الفلسطينيين
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