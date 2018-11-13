وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( وتتواصل بشائر الخير ): «كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن»، عبارة واضحة رددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرارا، وأتبع القول بالفعل من خلال وجوده المستمر بين أبنائه المواطنين، حيثما كانوا متفقدا أحوالهم ومتلمسا احتياجاتهم.وبالأمس القريب زار الملك سلمان مواطنيه في القصيم وحائل، وأهداهم مشاريع تنموية جديدة بنحو 24 مليار ريال، وأدخل الفرحة في قلوبهم من خلال أمره الكريم بإطلاق سراح السجناء المعسرين والتسديد عنهم، إضافة إلى حرصه على زيارة عدد من أبناء المنطقتين في منازلهم تأكيدا على اللحمة القوية بين أبناء الوطن.واستطردت : واليوم تتجه الأنظار نحو الشمال، وتحديدا باتجاه مناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية، حيث يترقب المواطنون قدوم الأب القائد مواصلا جولته المناطقية، وحاملا معه بشائر الخير والنماء لأبناء شعبه في كل مكان.وتنطوي الجولة الملكية على دلالات ورسائل عدة للمسؤولين والقادة بأهمية الوقوف على احتياجات المواطنين ميدانيًا، والاهتمام بأحوالهم، والخدمات المقدمة لهم، والعمل على متابعة المشاريع التنموية التي تنتظم البلاد في المناطق كافة، تحقيقا لأهداف رؤية 2030.وختمت : كما أنها بمثابة درس عملي يقدمه قائد مسيرة البناء والتنمية، للمسؤولين في مختلف المواقع عن كيف يكون الاهتمام بالمواطن، وتيسير أموره، وتحقيق آماله وتطلعاته.// انتهى //06:03ت م0006