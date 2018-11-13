طرابلس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسعقدت المنظمة الدولية للهجرة أمس اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة التعاون بين البلدان المجاورة لليبيا والبلدان المهتمة بموضوع الهجرة، وإدارة الهجرة العمالية.وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة الدولية للهجرة أن رئيس بعثة المنظمة في ليبيا عثمان بلبيسي أعرب عن أمله في أن تكون المناقشات بشأن أفضل الممارسات لإدارة هجرة اليد العاملة مثمرة مع الحضور القيّم والإسهام الإيجابي للجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الهجرة.وقدم وزير العمل الليبي المهدي الأمين ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بلبيسي عددًا من الملاحظات بحضور سفراء مجموعة من الدول.// انتهى //06:06ت م0007