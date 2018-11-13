موسكو 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسدعت روسيا إسرائيل إلى وقف إطلاق النار بعد تصعيد التوتر في قطاع غزة.وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد التوتر في قطاع غزة، مشيرة إلى أن التصعيد في الأيام الأخيرة سببه اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للقطاع.ووصفت روسيا هذا التصعيد بـ"الخطير" محذرة من احتمال استئناف المواجهة العسكرية واسعة النطاق بقطاع غزة، ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا والانهيار النهائي للوضع الإنساني في المنطقة.وأوضحت الخارجية الروسية أن الخروج من دوامة العنف يتطلب إعادة وحدة الصفوف الفلسطينية واستئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.// انتهى //07:03ت م0009