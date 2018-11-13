طوكيو 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الثلاثاء. وهبط مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 43ر715 نقطة، أو 21ر3%، ليصل إلى 45ر21554 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 86ر46 نقطة، أو 8ر2%، ليصل إلى 09ر1625 نقطة.// انتهى //07:06ت م0010