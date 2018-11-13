طرابلس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على المؤتمر الدولي الذى يعقد من أجل الأزمة الليبية في مدينة باليرمو جنوب إيطاليا بحضور ممثلين عن كافة الأطراف الليبية الفاعلة.وأخبرت عن وصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى بالريمو لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا، ولقائه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي ستطرح للنقاش خلال المؤتمر.وتطرقت إلى اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث جرى مناقشة المسار القانوني وضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة الليبية، كما جرى بحث الأوضاع السياسية والأمنية و ضرورة العمل من أجل توحيد مؤسسات الدولة الليبية.وتحدثت عن وصول قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر إلى بالريمو للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا.ونقلت تأكيدات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن مؤتمر باليرمو حول ليبيا يظهر التزام أوروبا المستمر نحو المصالحة في ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على إشادة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، بالقرارات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذها وزارة الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مشددة على ضرورة تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية في ليبيا لإدارة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.// انتهى //07:34ت م0012