إسلام آباد 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم رئيس الوزراء عمران خان على مواصلة حملة مكافحة الفساد المالي والسعي لإعادة الأموال التي تم تهريبها من باكستان.واهتمت بدعوة الرئيس الباكستاني عارف علوي للعلماء في باكستان إلى ضرورة مساعدة الحكومة في تعزيز روح الوحدة والانسجام ونبذ الخلافات والفكر المتطرف.وأشارت إلى تأكيد باكستان عزمها على تحسين العلاقات مع كافة الدول المجاورة لها وعدم انتهاجها نوايا عدوانية ضد أي بلد آخر.وسلطت الضوء على الجهود الإقليمية والدولية الجارية لإنجاح عملية المصالحة الأفغانية لإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ عقود.وتناقلت أنباء اعتقال وكالة السلامة البحرية الباكستانية ستة عشر بحاراً هندياً من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية.وفي الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان أنباء استشهاد عشرة فلسطينيين بعملية سرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.// انتهى //08:35ت م0013