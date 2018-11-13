عام / انطلاق مهرجان التسوق والقرية العالمية بالسيح غداً
الثلاثاء 1440/3/5 هـ الموافق 2018/11/13 م واس
السيح 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واس
يفتتح معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد غداً الأربعاء مهرجان التسوق والقرية العالمية الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.
ويشارك في المهرجان كبرى الشركات والمؤسسات المعنية بالنشاط التسويقي التي سيتاح لها عرض منتجاتها ، والتعرف على خريجي كلية إدارة الأعمال لإستقطابهم .
ويتخلل المهرجان أنشطة متعددة تجمع بين الأنشطة الصفية واللاصفية التي يقوم بها طلاب قسم التسويق لإظهار ما تعلموه من خبرات عملية وجوانب تطبيقية في مقرراتهم الدراسية ، وعرض عدد من الأنشطة التي تمثل ثقافات وعادات بعض شعوب العالم من خلال القرية العالمية بالمهرجان .
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