السيح 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واس‏يفتتح معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد غداً الأربعاء مهرجان التسوق والقرية العالمية الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.ويشارك في المهرجان كبرى الشركات والمؤسسات المعنية بالنشاط التسويقي التي سيتاح لها عرض منتجاتها ، والتعرف على خريجي كلية إدارة الأعمال لإستقطابهم .ويتخلل المهرجان أنشطة متعددة تجمع بين الأنشطة الصفية واللاصفية التي يقوم بها طلاب قسم التسويق لإظهار ما تعلموه من خبرات عملية وجوانب تطبيقية في مقرراتهم الدراسية ، وعرض عدد من الأنشطة التي تمثل ثقافات وعادات بعض شعوب العالم من خلال القرية العالمية بالمهرجان .// انتهى //09:23ت م0015