وادي الدواسر 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسحددت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، الأحد القادم، بداية للدوام الشتوي للعام الدراسي 1439/ 1440هـ بجميع المدارس الحكومية والأهلية ومكتب السليل التابع لها ( بنين- بنات ).وبين مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن بداية الاصطفاف الصباحي في جميع المدارس بمحافظتي وادي الدواسر والسليل عند الساعة 7:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً ..// انتهى //09:27ت م0017