السيح 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسيفتتح محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي غداً، "معرض الجودة التعليمي"، الذي ينظمه مكتب التعليم بالدلم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2018م، بحضور مدير عام تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، وذلك في قاعة بلدية الدلم.‏وأوضح مساعد مدير مكتب تعليم الدلم المدير التنفيذي للمعرض عبداللطيف بن محمد المهيني أن اللجنة المنظمة أكملت استعداداتها لانطلاقة فعاليات المعرض تحت إشراف إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم الخرج، مشيراً إلى أن المعرض يستمر أربعة أيام ويهدف إلى نشر ثقافة الجودة في الميدان التربوي وفي مختلف القطاعات التنموية، ‏ولإبراز المنجزات والمبادرات والمشاريع المتميّزة والنوعية لمدارس وطلاب وطالبات محافظة الدلم.// انتهى //09:28ت م0018