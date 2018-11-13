الخرطوم 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على دعوة مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم قادة الحركات المسلحة للمشاركة في وضع دستور دائم متعهدا بمنحهم الضمانات الكافية لهذه المشاركة.وأبرزت الصحف تصريح السلطات الإثيوبية أمس بأن موقع سد النهضة ليس منطقة زلازل، كما أنه لم يتعرض لانهيارات جزئية من قبل.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية،أحمد أبو الغيط، أمس،مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب والتي تركزت حول ملف المصالحة والأوضاع في غزة.وأشارت إلى المؤتمر الدولي الذي يعقد حاليا من أجل الأزمة الليبية في مدينة باليرمو جنوب إيطاليا.ونقلت صحف السودان عن الجهاز المركزي للإحصاء المصري، قوله إن السودان استحوذ على المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 8,1 مليارات جنيه عام 2017 .وأخبرت الصحف عن مقتل ما يزيد على 60 فرداً من قوات الكوماندوز الأفغانية والمدنيين المسلحين خلال 48 ساعة الماضية في اشتباكات مع طالبان.// انتهى //09:39ت م0020