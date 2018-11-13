عرعر 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسحصل مركز صحي العويقيلة على شهادة الاعتماد المنشآت الصحية " سباهي "، بعد أن نجح في ‎تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية، حيث بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحاصلة على شهادة الاعتماد بصحة الحدود الشمالية 11 مركزاً صحياً.وتقدم صحة الحدود الشمالية خدماتها الطبية عبر 12 مركزاً طبياً متخصصاً (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.يشار إلى أن وزارة الصحة،وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، أطلقت مبادرة (إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية)، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة - رعاها الله.وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعايةالأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.// انتهى //09:50ت م0021